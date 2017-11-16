Национальный банк Украины рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов и предлагает ввести в Украине механизм округления общих сумм расчетов за товары, работы и услуги, сообщает пресс-служба НБУ.

Поскольку это решение является важным для общества, Нацбанк приглашает общественность к его обсуждению.

«Монеты мелких номиналов (1-5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. Они не в полной мере обеспечивают функцию обращения, то есть фактически прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. В то же время стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, другие участники наличного обращения ежегодно несут расходы на обработку, транспортировку, хранение этих монет. Вместе с тем, монеты мелких номиналов почти не возвращаются из обращения к банковской системе.

В НБУ отметили, что на сегодняшний день в обращении находится 12,9 млрд штук монет, в том числе номиналами 1 коп. – 2,4 млрд шт., 2 коп. – 1,4 млрд шт., 5 коп. – 1,9 млрд шт., 10 коп. – 3,8 млрд шт., 25 коп. – 1,7 млрд Шт., 50 коп. - 1,2 млрд шт. и 1 грн – 0,5 млрд шт.

Национальный банк Украины подготовил проект постановления «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов», которым предусматривается прекращение чеканки монет номиналами 1, 2, 5 копеек (поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги) и монет номиналом 25 копеек (поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками). В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов (дополнительным выпуском).

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривня - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

Кроме того, предлагается установить следующие правила округления общей (в чеке) суммы покупки, в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

Также предусматривается, что Субъекты хозяйствования сферы торговли, общественного питания и услуг, которые осуществляют наличные расчеты с потребителями с применением регистраторов расчетных операций при проведении наличных расчетов, будут указывать в чеках общие суммы до закругления и после него, в частности, используя механизм скидок/надбавок. Это не потребует дополнительных затрат на перепрограммирование РРО.

Кроме того, согласно предложении НБУ, при безналичных расчетов закругление не будет осуществляться. Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.