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По поводу высказываний народного депутата Евгения Балицкого в эфире телеканала начато уголовное производство по признакам посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

«Прокуратурой области по сообщению в средствах массовой информации 15.11.2017 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) по поводу высказываний народного депутата Украины Балицкого Е.В. в вечернем эфире телеканала «112» от 13.11.2017», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлено, что народный депутат Украины, избранный от «Оппозиционного блока» по Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области, Евгений Балицкий, 13 ноября в вечернем эфире телеканала 112 Украина высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет.

Расследование в указанном уголовном производстве по требованиям УПК Украины поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры области.
ForUm

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