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Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, сообщили в компании.

В среду утром в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте, сообщает 112 Украина.

Как сообщает в среду служба печати Святого престола, подарок был преподнесен в ходе аудиенции Папы Римского с руководством итальянской компании. Отмечается, что автомобиль будет продан с аукциона дома Sotheby’s.

Вырученные средства Ватикан намерен направить на финансирование благотворительных проектов, в том числе на восстановление зон в Ираке, где исторически проживали христиане.

Отметим, что модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако Папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.
ForUm

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