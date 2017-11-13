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Решение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией и введении визового режима с РФ должен принимать Кабинет Министров и Министерство иностранных дел Украины. 

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в понедельник, 13 ноября, сообщает Укринформ.

«По поводу дипломатических отношений и визового режима (с Россией) я свое мнение неоднократно выражал. В частности, относительно визового режима, что должны быть введены визы для граждан Российской Федерации. Это является особенно актуальным и важным является после того, как мы получили безвиз с Европейским Союзом. Но решение по этому поводу принимает Кабинет Министров и Министерство иностранных дел. Правка,  касающаяся дипломатических отношений, есть среди тех правок (в законопроект о реинтеграции Донбасса – ред.), которые внесены на комитет, на Верховную Раду, и уже в четверг, если мы будем рассматривать, соответственно, Верховная Рада примет свое решение по поводу этой правки», - объяснил председатель ВР. 

Напомним, 4 октября Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

6 октября парламент проголосовал за него в первом чтении, исключив, в частности, часть первую статьи 7, в которой вспоминались Минские соглашения, по настоянию оппозиционных фракций.

В соответствии с текстом законопроекта, временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В проекте закона Президент предлагает одобрить, что границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, планируется законодательно установить, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной, не создает для РФ никаких территориальных прав.

В то же время группа внефракционных народных депутатов внесла в этот законопроект поправку о расторжении дипломатических отношений с РФ.

 
ForUm

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