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Глава «ДНР» Александр Захарченко обязал местных жителей передавать в «госсобственность» весь выращенный урожай сельхозрастений.

Соответствующий указ опубликован на сайте псевдореспублики.

«Урожай сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев, выращенный на самовольно использованных земельных участках государственной и муниципальной форм собственности, является собственностью «Донецкой народной республики». Запрещается юридическим лицам, физическим лицам - предпринимателям и физическим лицам распоряжаться урожаем, полученным в результате самовольного использования земельных участков», - говорится в «документе».

«Министерству доходов и сборов» и его территориальным органам предоставляется право беспрепятственного доступа к местам хранения (выращивания) урожая, а также на изъятие урожая.

В случае самовольного распоряжения урожаем юридические лица, физические лица-предприниматели, физические лица обязаны возместить его стоимость «ДНР.

Возмещение стоимости урожая может быть осуществлено в натуральной форме.

«Министерству агропромышленной политики и продовольствия» поручено предоставить  информацию с подтверждающими документами по каждому факту незаконного использования земельных участков, их разработкой и выращенного урожая.
ForUm

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