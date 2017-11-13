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Президент Словении Борут Пахор переизбран на следующий президентский срок во втором туре выборов. Обработано 99,98% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия Словении.

За Пахора проголосовало 52,94% избирателей. Его конкуренту, Марьяну Шарецу, отдали голоса 47,06% граждан, пришедших на избирательные участки, передает 112 Украина.

Явка составила 41,74%. Associated Press информирует, что Шарец уже признал поражение на выборах. Свой результат во втором туре он назвал «хорошим». По его мнению, его успех свидетельствует, что «граждане Словении хотят перемен».

Словения является парламентским государством, поэтому функции президента ограничены. Он избирается на пятилетний срок.

Борут Пахор в прошлом долгое время был лидером социал-демократов. Он возглавлял словенское правительство с 2008 до 2012-го – в годы худшего финансового кризиса в истории страны. Во время предвыборной борьбы Пахор заявлял, что его главная задача – объединить людей. В рамках кампании в течение 25 дней прошел более 700 километров между словенскими городами и селами для встреч с избирателями.

В то же время Марьян Шарец – комедийный актер, двукратный мэр города Камник.

Примечательно, президент в Словении, как и в Чехии, выполняет в основном церемониальные функции. Вместе с тем глава государства возглавляет армию и выдвигает кандидатуры на ряд важных постов, в частности, главы национального банка.
ForUm

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