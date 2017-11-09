С 1 января 2018 года упрощаются визовые требования к гражданам Украины для краткосрочных визитов в Японию. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По данным ведомства, во время переговоров стороны обсудили вопросы повестки дня сотрудничества между Украиной и Японией на двустороннем и многостороннем уровнях, в частности, интенсификацию политического диалога, развитие экономического сотрудничества, проблематику КНДР. Павел Климкин сообщил японскому государственному министру об инициативах украинской стороны в рамках ООН.

Украинские и японский чиновники поприветствовали открытие в Украине в ближайшее время представительства Японского агентства международного сотрудничества «ДЖАЙКА», которое будет способствовать реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине.

Обе стороны подтвердили настрой к дальнейшему углублению сотрудничества во всех сферах. В этой связи Накане сообщил о принятом японской стороной решении по упрощению с 1 января 2018 визовых требований для граждан Украины для краткосрочных визитов в Японию.

Отмечается, что упрощение визовых требований будет способствовать улучшению условий для туристов, предпринимателей, граждан, которые повторно посещают Японию, и обеспечит дальнейшее укрепление межличностных контактов.