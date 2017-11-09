Народные депутаты поддержали постановление, которым отозвал Сергея Рыбалку с поста главы финансового комитета парламента.

За соответствующее решение проголосовало 255 народных избранников, сообщает «Экономическая правда».

Ранее с соответствующей инициативой на заседании выступил председатель РП Олег Ляшко.

«Чтобы не было никаких политических оснований для необоснованных обвинений и инсинуаций, я прошу председателя парламента рассмотреть этот вопрос», - сказал Ляшко.

Как известно, 12 апреля ГПУ допросила главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки по делу о возможной неуплате налогов.

23 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции «Радикальная партия» Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

В апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации «S. Group», которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбалки.

В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.