В Украине 3 ноября суд впервые освободил человека, приговоренного к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-центр Апелляционного суда Винницкой области.

Суд принял такое решение, потому что установил, что существует существенная угроза жизни и здоровью 43-летнего Александра Каверзин, осужденного за 13 преступлений.

Каверзин - инвалид 1 группы по зрению, страдает внутричерепным давлением, которое может спровоцировать инсульт. Ослеп человек от пыток, которые ему нанесли сотрудники милиции. Об этом узнал и Европейский Суд по правам человека.

«В соответствии с решением Европейского суда по правам человека от 15 мая 2012 года по делу «Каверзин против Украины» (заявление 23893/03) установлено нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с пытками заявителя сотрудниками милиции; нарушением статьи 3 Конвенции в связи с непроведением органами власти эффективного расследования по жалобе заявителя на пытки; нарушением статьи 3 Конвенции ввиду отсутствия в период с января по сентябрь 2001 адекватной медицинской помощи в связи с повреждением глаза; нарушением статьи 3 Конвенции в связи с применением к заявителю наручников в Днепропетровской колонии», - говорится в постановлении суда.

Также суд руководствовался решением ЕСПЧ по делу «Лорс против Нидерландов». В нем речь о том, что «полная сенсорная изоляция, соединенная с тотальной социальной изоляцией, может уничтожить личность и составляет форму негуманного обращения, не может быть оправдана потребностями обеспечения безопасности при любых причинах».

Каверзин обвинялся в убийстве семи человек, среди которых - трое сотрудников милиции. Также он осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение огнестрельного оружия, бандитизм и разбой.