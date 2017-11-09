Верховная Рада приняла закон № 7258 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

Как сообщается на сайте парламента, закон поддержали 292 народных депутата.

Документом предусмотрено перераспределение бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов на 2017 год.

Законом вносятся изменения в показатели расходов общего фонда государственного бюджета:

увеличить общий объем субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на:

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7 620,3 млн грн (до 68 794 млн грн);

осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий на 1149 млн грн;

медицинской субвенции на 300 млн грн;

увеличить расходы для финансового обеспечения:

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 90,8 млн грн;

Национальной полиции Украины на 1 594,8 млн грн;

Службы внешней разведки Украины на 200 млн грн;

увеличить на 238,4 млн грн расходы Министерства здравоохранения Украины на лечение за границей граждан Украины, которым не может быть оказана соответствующая медицинская помощь в Украине.

Указанное увеличение расходов общего фонда предлагается обеспечить за счет уменьшения объема расходов по бюджетным программам:

«Обслуживание государственного долга» - в 3573 млн грн;

«Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда» - на 7 620,3 млн грн.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками.