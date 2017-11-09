США и Россия еще не определились с проведением встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CNN.

«Никаких решений по этому вопросу нет», - сказал он.

Он уточнил, что такая встреча состоится, если Трампу и Путину будет что обсудить «по существу и в достаточном объеме». На данный момент должностные лица еще работают над определением по поводу того, есть ли у президентов эти темы.

В настоящий момент среди основных тем диалога между США и РФ являются кризис в Сирии и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что определена возможная дата встречи президентов – 10 ноября.