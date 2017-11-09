Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

За законопроект №1581-д проголосовали 262 народных депутата, передает Украинская правда.

Перед голосованием парламент рассмотрел несколько сотен поправок к закону, который находится в Раде с февраля 2015 года.

Заместитель главы правительства – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко пояснил, что новый закон обеспечит население качественными коммунальными услугами по справедливой цене.

Он отметил, что это первый шаг, и надо будет еще поработать над дополнительными инструментами, которые позволят усилить контроль над поставщиками услуг.

«Но без этого шага, к сожалению, мы не сможем перейти к возможности управления своей собственностью», - добавил Зубко.

В частности, новый закон изменяет порядок заключения потребителями договоров на получение жилищно-коммунальных услуг, то есть – управления, водоснабжения, вывоза отходов, поставки газа и электричества.

В документе предполагается, что жители многоквартирных домов должны отдельно заключать договоры о получении тепла.

Также, согласно закону, тарифы на тепло из систем автономного отопления формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома.

Кроме того, потребители должны отдельно заключать договора с исполнителями услуг по вывозу бытовых отходов.

Коротко объяснил суть закона нардеп Егор Соболев.

«Он дает возможность каждому из нас оставить управляющим своего дома ЖЭК, передать это право частной компании или человеку, или самоорганизоваться с соседями и заключить прямые договора с поставщиками тепла, воды и других услуг», - пишет он в Facebook.

Как ранее объясняла аналитик жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Мария Осипчук, этот закон является основой реформы отрасли. Он больше всего повлияет на совладельцев многоквартирных домов, фиксируя в таком жилье только три формы управления: непосредственно совладельцы, объединения совладельцев и управляющий.

«Проект закона предусматривает исчерпывающий перечень прав и обязанностей управляющих, компаний, предоставляющих услуги, и потребителей услуг. Он содержит нормы, предусматривающие ответственность за отсутствие услуг или некачественное их предоставление. Благодаря этим нормам у потребителей появится механизм защиты своих прав», - отметила Осипчук.

Также, по ее словам, совладельцы многоквартирных домов теперь будут иметь право изменить форму управления.