Полиция Киевской области задержала группу похитителей 62-летней женщины-врача, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
«Злоумышленники требовали с родных потерпевшей 100 тыс. долларов. Похищенную женщину удерживали около недели на территории Киевской области», - заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, женщину злоумышленники похитили вместе с ее автомобилем. Впоследствии авто было найдено на одной из улиц Киева.
Заместитель главы Нацполиции отметил, что восемь дней похитители держали женщину в плену. Злоумышленники издевались над жертвой и ждали, чтобы ее родственники заплатили выкуп.
«Только в результате удачно проведенной спецоперации пострадавшая освобождена, похитители задержаны», - подчеркнул Аброськин и поблагодарил полицейских.
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