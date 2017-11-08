Полиция Киевской области задержала группу похитителей 62-летней женщины-врача, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

«Злоумышленники требовали с родных потерпевшей 100 тыс. долларов. Похищенную женщину удерживали около недели на территории Киевской области», - заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, женщину злоумышленники похитили вместе с ее автомобилем. Впоследствии авто было найдено на одной из улиц Киева.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что восемь дней похитители держали женщину в плену. Злоумышленники издевались над жертвой и ждали, чтобы ее родственники заплатили выкуп.

«Только в результате удачно проведенной спецоперации пострадавшая освобождена, похитители задержаны», - подчеркнул Аброськин и поблагодарил полицейских.