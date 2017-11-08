В Бахчисарае, Старом Крыму, в поселках Заречное и Кировское российские силовики провели обыски у общественных активистов. Шестерых человек после обысков увезли в полицию.

В Бахчисарае пришли с обыском в дом общественника Сейтумера Сейтумерова. Он работает администратором в кафе Салачыкъ, которое принадлежит задержанному 11 октября Асанову Марлену (Сулейману). Эдем Семедляев сообщил, что его не пропустили на обыск в Бахчисарае.

Комментируя обыск в доме Сейтумерова, один из активистов «Крымской солидарности» называет это «последовательным и целенаправленным давлением на активистов «Крымской солидарности» с целью заставить молчать о происходящем в Крыму», сообщает «Крым.Реалии».

После обыска Сейтумерова увезли в отделение полиции.

Эдем Семедляев сообщил, что в отношении Сейтумера Сейтумерова составляют административный протокол по ч.1 ст. 20.3 КоАП России.

«Санкция ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения», – объясняет адвокат.

В Старом Крыму провели обыск в доме активиста Алимдара (по паспорту – Руслана) Белялова по улице Крестьянской. По его словам, во время обыска силовики вели себя «крайне мягко», но сломали дверь. Белялов рассказал, что в постановлении об обыске, с которым пришли силовики, было написано о «призывах к экстремизму». Он сообщил, что не подписывал никаких документов по поводу обыска – только протокол об изъятии его мобильного телефона, который силовики увезли с собой.

После обыска пятерых человек, трудоустроенных в общепите Белялова, увезли в райотдел.

Еще один обыск зафиксирован в поселке Заречное Симферопольского района, в доме Эльдара Кантимирова.

В поселке Кировское прошел обыск в доме председателя регионального Меджлиса Кировского района Экрема Абдульватова. Он сообщил, что силовики пришли с обыском на основании постановления.