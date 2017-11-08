Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что проезд по Подольско-Воскресенском мосту может быть платным, сообщает пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что все столичные мосты перегружены. Поэтому достройка Подольско-Воскресенского моста является чрезвычайно важной для города.

«Например, «мост Кирпы» не загружен, поскольку не готовы съезды с него. Я дал задание и обсудил с министром инфраструктуры вопросы, чтобы уже в следующем году мы полностью запустили этот мост», - сказал Кличко.

Он отметил, что в четверг уезжает на инвестфорум в Германию, где с потенциальными инвесторами обсудит условия достройки Подольско-Воскресенского моста.

«Сейчас наша задача - привлечь средства, чтобы достроить мост, нам нужно 400 млн евро. Только после этого мы можем говорить о следующем шаге - строительство линии метро на Троещину», - подчеркнул мэр.

Комментируя механизм возврата средств инвесторам, Кличко отметил, что столичные власти рассматривают разные варианты.

«Я не исключаю, что проезд через этот мост будет платным. Мы привыкли, что ездим через мосты бесплатно. Но давайте выбирать: мы готовы заплатить за проезд через новый мост, или он и дальше будет непонятно, сколько лет недостроенным», - отметил Кличко.

При этом, подчеркнул мэр, город разрабатывает также и различные варианты оплаты: сделать мост полностью платным, компенсировать стоимость проезда из бюджета для определенных категорий, или сделать бесплатным или за символическую сумму для тех, кто имеет карточку киевлянина».