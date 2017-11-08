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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили, в результате боевых действий погибли двое наших военных, еще двое – получили боевые травмы, один – был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО в который раз обострилась. Во второй половине дня российско-оккупационные группировки усилили огневые провокации почти вдоль всей линии разграничения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на приморском направлении боевики били из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП по защитникам Гнутово. Также вооружение БМП оккупанты применяли на подступах к Николаевке, Водяному, Березовой. А в результате гранатометного обстрела нашего опорного пункта у Новотроицкого один боец ​​АТО получил боевую травму.

На луганском направлении под огонь вражеских минометов попали позиции украинской армии неподалеку Новотошковского.

После 18 часов противник продолжил обстрелы наших укреплений и в районе Крымского. Сначала наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 82-миллиметровых минометов. А ближе к полуночи противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела 2 украинских военных погибли, один ранен, еще один получил боевую травму.

Кроме того, недалеко от Донецка боевики вели огонь из противотанкового гранатомета по нашим укреплениям на шахте Бутовка.

В штабе подчеркнули, что силы АТО 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника. 
ForUm

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