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Генпрокуратура вызвала на допрос народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича.

Повестка опубликована на сайте ГПУ.

«Народному депутату Украины Шуфричу Н.И. необходимо прибыть 14.11.2017 в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет №411, расположенный в г.Киеве, ул.Борисоглебская, 18, для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014100000000209», - говорится в тексте повестки. 

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии Украинской правде заявил, что Шуфрич вызван на допрос по делу об угрозах со стороны бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова в адрес экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской.

«Дело по заявлению Богословской еще 2014 года об угрозах в ее адрес со стороны Портнова», - отметил Горбатюк.

Он добавил, что причиной публикации повестки на сайте ГПУ является то, что Шуфрич давно не являлся на допрос.

Ранее сообщалось, что 18.02.2014 на мобильный телефон Богословской позвонил Портнов и начал угрожать. По мнению Богословской, эти угрозы связаны «с депутатской деятельностью и ее активной политической позицией как государственного деятеля».
ForUm

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