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Вчера, 5 ноября, около 20:00 в Голосеевском районе Киева на улице Василия Касияна произошла массовая драка, в которой участвовали более сотни футбольных болельщиков, сообщает отдел коммуникации столичной полиция.

Отмечается, что на вызов отправили патрульные наряды, сотрудников спецподразделения и сотрудников Голосеевского управления полиции.

Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставили в управление полиции для дачи объяснений. Информация о пострадавших уточняется.
ForUm

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