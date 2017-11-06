Вчера, 5 ноября, около 20:00 в Голосеевском районе Киева на улице Василия Касияна произошла массовая драка, в которой участвовали более сотни футбольных болельщиков, сообщает отдел коммуникации столичной полиция.

Отмечается, что на вызов отправили патрульные наряды, сотрудников спецподразделения и сотрудников Голосеевского управления полиции.

Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставили в управление полиции для дачи объяснений. Информация о пострадавших уточняется.