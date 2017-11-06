За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению. Российско-оккупационные группировки вопреки всем мирным договоренностям продолжили обстрелы позиций украинской армии с использованием тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, наиболее активные действия врага во второй половине дня фиксировались недалеко от Донецка. Здесь боевики в течение нескольких часов обстреливали из реактивных систем залпового огня наши опорные пункты вблизи Авдеевки и Опытного. А уже ночью оккупанты били по юго-восточным окраинам Авдеевки из 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также с наступлением сумерек пророссийские наемники дважды обстреляли защитников Песок.

Сначала противник вел огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов, а около 22:00 – применял артиллерию калибра 122 миллиметра.

На луганском направлении под огнем вражеских минометов калибра 120 миллиметров оказались наши укрепления у Новотошковского, а 82-миллиметровых и вооружения БМП – защитники Новоалександровки. Кроме того, вечером оккупанты трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганскому.

На приморском направлении захватчики применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.

В штабе подчеркнули, что во время обстрелов противник дважды применял реактивные системы залпового огня, 8 раз минометы различных калибров, один раз – 122-миллиметровую артиллерию. Силы АТО 14 раз адекватно отвечали врагу из пехотного вооружения.