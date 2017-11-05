также в разделеОбщество
Пропавший под Счастьем военный найден 19
За информацию об убийстве Самарского назначили вознаграждение в 100 тысяч 21
Фигурант «дела рюкзаков» продал полиции фуражек на 2,2 миллиона 69
Жебривский назвал места дислокации российских военных на Донбассе 125
Во Львове военные устроили облаву на призывников 65
Политолог Бала впервые прокомментировал взрыв возле телеканала 54
Жебривский: В зоне АТО боевиков погибает втрое больше, чем украинских военных 58
3 ноября. Картина дня 75
Хокинг прогнозирует, что «новая форма жизни» уничтожит человечество 134
Холодницкий: Расследование дел Розенблата и Полякова будет скоро завершено 34
ООН: В Украине живут 35 тысяч лиц без гражданства 37
Информатор «ДНР» передавал данные о ВСУ через сайт знакомств 54
В октябре в порты Крыма заходили 22 судна-нарушителя 44
В Украину возвращается теплая осень 242
Институт нацпамяти: Поляки строят памятники в Украине без каких-либо разрешений 85
Сытник подтвердил, что НАБУ закупало одежду у фигуранта «дела рюкзаков» 46
Полиция раскрыла жестокое убийство адвоката на Харьковщине 69
НАПК подозревает одного из руководителей НАБУ в коррупции 44

Вчера, 4 ноября, в Оржицком районе Полтавской области полицейские задержала 40 человек, которые пытались захватить агропредприятие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Задержали более 40 рейдеров на Полтавщине, которые пытались завладеть активами агропредприятия», – отметил он.

«Я уже предупреждал. Для тех, кто еще не понял. Мы живем в правовом государстве, где все недоразумения, в том числе в хозяйственных отношениях решаются в суде. Для рейдеров, которые это игнорируют, повторяю - будет только лицом в пол», – подчеркнул министр.

По его словам, полиция задержала более 40 человек, которые силовыми методами пытались завладеть активами агрофирмы. «Информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе Полтавской области поступила к полицейским от местных жителей. На место выехали следственно-оперативные группы, патрульные наряды и спецназовцы. Правоохранителями задержаны более 40 человек. Инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Задержанные доставлены в полицию», – сообщил Аваков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги