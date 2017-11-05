Вчера, 4 ноября, в Оржицком районе Полтавской области полицейские задержала 40 человек, которые пытались захватить агропредприятие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



«Задержали более 40 рейдеров на Полтавщине, которые пытались завладеть активами агропредприятия», – отметил он.

«Я уже предупреждал. Для тех, кто еще не понял. Мы живем в правовом государстве, где все недоразумения, в том числе в хозяйственных отношениях решаются в суде. Для рейдеров, которые это игнорируют, повторяю - будет только лицом в пол», – подчеркнул министр.

По его словам, полиция задержала более 40 человек, которые силовыми методами пытались завладеть активами агрофирмы. «Информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе Полтавской области поступила к полицейским от местных жителей. На место выехали следственно-оперативные группы, патрульные наряды и спецназовцы. Правоохранителями задержаны более 40 человек. Инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Задержанные доставлены в полицию», – сообщил Аваков.