Вчера вечером, 2 ноября, были арестованы счета ГП «Артемсоль», работа предприятия может быть парализована, сообщает пресс-служба предприятия.

Как стало известно, арест произошел в результате открытия исполнительного производства о взыскании с ГП «Артемсоль» 70,5 миллиона гривен штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014 -2015 годов.

«На данный момент исполнительная служба не сообщила должным образом ГП «Артемсоль» об открытии исполнительного производства, что является нарушением ст. 28 закона Украины и ст. 19 Конституции Украины. Согласно полученной вчера вечером информации из банков, обслуживающих счета предприятия, открыто исполнительное производство о принудительном исполнении и вынесено постановление об аресте имущества ГП «Артемсоль», – говорится в сообщении.

Таким образом, по данным ГП, в результате судебных тяжб между КПВИ «Память» и «Артемсоль», госпредприятие должно выплатить штраф в сумме 63,95 миллиона гривен, судебный сбор - 172,5 тысячи гривен и исполнительный сбор - 6,4 миллиона гривен. В свою очередь, ГП «Артемсоль» обратилось с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины на вынесенные судебные решения.

Также отмечается, что в ходе длительных судебных разбирательств ГП «Артемсоль» отстаивало позицию признания договора с КПВИ «Память» недействительным из-за нарушений антикоррупционного законодательства. В 2017 году руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко обращалась в комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.

Спорный договор о пуско-наладочных работах между КПВИ «Память» и ГП «Артемсоль» был заключен 28 октября 2005 на срок более 11 лет. На момент заключения в договоре установлена ​​ориентировочная сумма - 16,06 миллиона гривен, которую 20 июня 2014 увеличили до 63,95 миллиона гривен. Согласно условиям договора, в результате нарушения в 2014 -2015 гг. ГП «Артемсоль» своих обязательств стало возможным взыскание с предприятия 63,95 миллиона гривен.

ГП «Артемсоль» доводилось в суде, что указанный договор противоречит интересам государства, не соответствует экономической цели хозяйственной деятельности ГП, заключенный с конфликтом интересов (с целью создания искусственной задолженности ГП «Артемсоль» перед КПВИ «Память»), в нарушения антикоррупционного законодательства. Подписание договора и дополнений, протоколов к нему осуществлялось лицами, которые связаны между собой корпоративными интересами и родственными связями, что может указывать на их личную заинтересованность.

На сегодняшний день руководитель государственного предприятия Виктория Луценко принимает все возможные меры по предупреждению списания средств. Уже направлены обращения в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство юстиции, Прокуратуры Донецкой области, НАБУ, повторно в комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике и председателю Донецкой ОГА с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.

По данным предприятия, в случае списания со счетов ГП «Артемсоль» вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств, а именно - выплаты премии за выслугу лет и вознаграждения по общим итогам работы, которые были запланированы на конец 2017 года. Однако руководством предприятия принимаются меры, направленные на своевременную выплату работникам ГП заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств.