Соломенский суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к документации подконтрольного Президенту Петру Порошенко и первому заместителю председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорю Кононенко судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская Кузница», Киев), в рамках расследования растраты денежных средств при обустройстве российско-украинской государственной границы.

Об этом говорится в определении суда, передают Українські Новини.

Ранее следственному судье Соломенского районного суда Киева было подано ходатайство детективов НАБУ о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении судостроительного завода, а именно к оригиналам документов, с возможностью изъятия заверенных должным образом копий.

Согласно определению, НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 29 марта 2016 года по факту растраты денежных средств государственного бюджета, совершенного в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, служебного подлога, нецелевого использования бюджетных средств и фиктивного предпринимательства, совершенных во время инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной республики Крым.

Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году воинской частью №1498 заключено 2 договора с «Ленинской кузницей» на общую сумму 59,5 млн гривен.

По результатам выполнения указанных договоров «Ленинская кузница» передала, а воинская часть №1498 приняла боевое самоходное бронированное транспортное средство с вооружением «Тритон-0103» в количестве 4 единиц.

При этом, следствие отметило, что за счет бюджетных средств было приобретено несовершенную специальную технику, которая в момент ее приобретения не могла в полном объеме выполнять те функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки с целью дальнейшего использования по охране государственной границы Украины, и не использовалась Госпогранслужбой по целевому назначению, что свидетельствует о неэффективности расходования госсредств.