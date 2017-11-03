Россия отвергла призыв США не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.

Как заявили в Министерстве иностранных дел России, министр Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсон «отметил недопустимость политизации» так называемого совместного механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия, нынешний мандат которого истекает 17 ноября.

Ранее 2 ноября целый ряд российских чиновников выступили с новой критикой последнего исследования этого совместного механизма, которое, в частности, показало вину правительственных вооруженных сил Сирии в химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли почти 90 мирных жителей, сообщает Радио Свобода.

В частности, главный представитель МИД России Михаил Ульянов утверждал, что данные этого расследования «лопнули», мол, взрыв не могла вызвать бомба с сирийского боевого самолета. Он назвал «странным» то, что расследование обратилось к независимым экспертам, а не к российским, учитывая то, что сирийские самолеты изготовлены в России.

Ульянов также утверждал, что сирийский самолет вообще не мог сбросить бомбу на Хан-Шейхун, так как пролетал слишком далеко от города. Ранее Россия вместе с Дамаском, наоборот, утверждали, что сирийский самолет действительно сбросил бомбу на Хан-Шейхун, который был под контролем оппозиции, но заявляли, что тот воздушный удар разбомбил завод или склад химического оружия самой оппозиции, что и привело к отравлению.

А в Министерстве обороны России ранее 2 ноября утверждали, что кратер от взрыва химического боеприпаса в Хан-Шейхуне не могла вызвать авиабомба и что это был взрыв устройства, стоявшего непосредственно на земле.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, со своей стороны, обвинил США в том, что Вашингтон своими заявлениями о необходимости продолжать расследование химических атак в Сирии демонстрирует пренебрежение нормами работы в этой сфере.

В США вечером 1 ноября заявили, что «попытки России подорвать работу совместного механизма и ликвидировать его свидетельствуют о бездушном неуважении к страданиям и смерти, вызванными использованием химического оружия, и полном отсутствии уважения к международным нормам».

«США просят Совет безопасности ООН восстановить мандат Общего механизма, чтобы мы могли продолжить определять зачинщиков этих ужасных атак и дать четкий сигнал, что не потерпим использования химического оружия», - заявили в Белом доме.

При этом в администрации США обратили внимание, что Совместный механизм в своем недавнем отчете «уже в четвертый раз ... подтвердил, что сирийский режим использовал химическое оружие.

Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете безопасности ООН продление мандата Общего механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия еще 24 октября, накануне обнародования его последнего пока отчета.

26 октября Общий механизм обнародовал этот отчет, который, в частности, обвинил в газовой атаке в Хан-Шейхуне власти Сирии. В отчете приведены многочисленные доказательства того, что ядовитый газ зарин, использованный для нападения, происходил из сирийских правительственных запасов, а не был самодельным продуктом повстанцев, или что кратер от взрыва боеприпаса могла вызвать только авиабомба, а не подрыв какого-то устройства на земле. Расследование также исключило версию о попадании правительственной авиацией Сирии в химическое оружие самих повстанцев: здание, которое Москва и Дамаск называли «складом» или «заводом» такого оружия, было на самом деле медпунктом.

Ранее Организация за запрет химического оружия провела и свое отдельное расследование, которое выявило свидетельства, что нападение, в результате которого погибли не менее 87 мирных жителей, среди них не менее 30 детей и многие женщины, и еще сотни пострадавших, совершили с применением зарина сирийские правительственные силы.

И власти Сирии, и ее союзник Россия, несмотря на все доказательства, продолжают отрицать эти выводы, как и предыдущие обвинения режима в Дамаске в применении химического оружия.

В предыдущих расследованиях Общего механизма уже было доказано по крайней мере три случая применения зарина сирийскими правительственными войсками в 2014-2015 годах, а также применение горчичного газа экстремистским группировкам «Исламское государство».

Общий механизм расследования был создан Советом безопасности ООН 2015 года, 2016-го его деятельность продлили еще на год.

Между тем еще с 2011 года действует еще один похожий механизм – Комиссия ООН для расследований в отношении Сирии. Как говорилось в отчете этой комиссии в начале сентября, уже 14-м с начала ее работы, в частности, инцидент в Хан-Шейхуне является одним из самых убедительных по доказательствам использования химического оружия войсками сирийского режима.

Всего в этом отчете зафиксировано 33 случая применения в Сирии химического оружия, начиная с 2011 года, и 27 из этих нападений, по данным расследования, совершили именно сирийские правительственные войска.