Сенатор США Ангус Кинг заявил, что российские кибервойска создают в Шотландии базу для продвижения второго референдума о независимости. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.



В ходе слушаний в Вашингтоне о вмешательстве России в президентские выборы в США Кинг подчеркнул, что Шотландия также находится в списке целей Кремля.

По словам сенатора, в США знают о причастности россиян к выборам во Франции, Германии, а также к сепаратизму в Испании. «Я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии», – отметил Кинг.

Он заявил, что Россия «не остановилась и не остановится». В 2014 году 55% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В конце марта 2017 года первый министр Шотландии подала британскому премьеру запрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии – до весны 2019 года.

