также в разделеМир
Прокуратура Испании потребовала арестовать экс-лидера Каталонии 19
В Конгрессе США рассказали, как РФ влияла на президентские выборы 88
Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира 61
Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения в терроризме 41
Навальный подает в суд на Путин 83
Россия предоставила убежище вероятному организатору путча в Черногории 45
Пучдемона и членов его правительства вызвали на допрос 45
В Нью-Йорке грузовик наехал на людей: восемь погибших 85
Пучдемон не будет просить убежища в Бельгии 78
В КНДР из-за обвала тоннеля на ядерном полигоне погибли около 200 человек 83
Отстраненный глава Каталонии уехал в Брюссель 39
Конституционный суд Испании приостановил решение о независимости Каталонии 56
От Собчак ушел ее главный политтехнолог 135
Манафорту назначили залог в $10 миллионов 33
Во Франции отменили режим чрезвычайного положения 38
Суд отправил Манафорта под домашний арест 36
Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы 74
Трамп отреагировал на обвинения Манафорту 98

Сенатор США Ангус Кинг заявил, что российские кибервойска создают в Шотландии базу для продвижения второго референдума о независимости. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.

В ходе слушаний в Вашингтоне о вмешательстве России в президентские выборы в США Кинг подчеркнул, что Шотландия также находится в списке целей Кремля.

По словам сенатора, в США знают о причастности россиян к выборам во Франции, Германии, а также к сепаратизму в Испании. «Я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии», – отметил Кинг.

Он заявил, что Россия «не остановилась и не остановится». В 2014 году 55% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В конце марта 2017 года первый министр Шотландии подала британскому премьеру запрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии – до весны 2019 года.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги