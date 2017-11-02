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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух граждан РФ, которые по указанию российской стороны проводили антигосударственную деятельность против нашей страны.

По данным пресс-центра СБУ, один из россиян начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста, с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый «палаточный городок» под Министерством образования и науки якобы в знак протеста против принятия нового Закона «Об образовании».

Правоохранители задокументировали и блокировали намерения злоумышленника, который был выдворен за пределы нашей страны за антигосударственную деятельность.

Во время отработки других членов группы сотрудники спецслужбы выяснили, что еще один гражданин РФ, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины. Это событие было оперативно освещено в российских и белорусских СМИ.

В дальнейшем оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ.

«Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице он был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие. В районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружена сделанная им закладка с компонентами зажигания, готовыми к использованию. Для облегчения реализации собственных преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины», - сообщили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

 
ForUm

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