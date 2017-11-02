также в разделеОбщество
САП: Часть рюкзаков для Нацгвардии пошили в тюрьме 22
СММ заявляет о резком сокращении количества обстрелов на Донбассе 13
Зайцеву свозили на место ДТП в Харькове для следственного эксперимента 27
Украина готова предоставить США информацию по Манафорту 27
«Дело рюкзаков»: суд отпустил под личное обязательство Чеботаря и Литвина 63
1 ноября. Картина дня 111
Суд отпустил сына Авакова под личное обязательство 84
Киевлян призвали не ездить на личных авто во время снегопадов 42
На украинских АЗС продолжают расти цены 56
Осужденным запретили посещать соцсети и порносайты 27
Россиянину дали 3 года тюрьмы якобы за службу в «Азове» 26
Призыв в армию выполнен на 70% 33
Каськив перечислил в госбюджет 7,5 миллиона ущерба 63
САП: Рюкзаки для Нацгвардии продали в 5 раз дороже себестоимости 51
Луценко: Каськив отказался от сделки со следствием 64
Захват в/ч в Одессе: В ВСУ вступились за задержанного командира 72
НАПК не нашло e-деклараций с признаками незаконного обогащения 39
Каськив обещает возместить государству все убытки 58

Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась взломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Associated Press.

Агентство пишет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.

Среди украинской политической элиты это - Президент Петр Порошенко и его сын Алексей, народный депутат Сергей Лещенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов.

Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более 100 общественных активистов.

Как известно, спецслужбы США считают, что во взломе Демократической партии США в июле 2016 участвовало связанная с ГРУ РФ группировка хакеров APT 28, также известная как Fancy Bear.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги