Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась взломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Associated Press.

Агентство пишет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.

Среди украинской политической элиты это - Президент Петр Порошенко и его сын Алексей, народный депутат Сергей Лещенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов.

Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более 100 общественных активистов.

Как известно, спецслужбы США считают, что во взломе Демократической партии США в июле 2016 участвовало связанная с ГРУ РФ группировка хакеров APT 28, также известная как Fancy Bear.