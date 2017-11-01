также в разделеОбщество
Захват в/ч в Одессе: прокуратура задержала командира 19
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога 25
Суд арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога 48
Кадыров прокомментировал убийство Окуевой 81
Пункты пропуска на админгранице Крыма с Украиной возобновили работу 28
Портнов заявил, что Каськив сам просился в Киев 46
У Авакова заявили, что охрана митинга под Радой обошлась в 43 миллиона 43
Одесскую судью подозревают в «раздаче» квартир боевикам «ДНР» 34
В Крыму оккупанты прекратили движение через админграницу 142
Каськива экстрадировали в Украину 80
Окуеву похоронили без публичного прощания 62
Сына Авакова привезли в изолятор временного содержания 82
СБУ заявила о предотвращении масштабного теракта в Донецкой области 89
31 октября. Картина дня 82
Высший админсуд признал законным прекращение гражданства Боровика 55
«Со мной твердеет»: комбинат стройматериалов оштрафовали за сексистскую рекламу 64
Поляку за свастику на украинском консульстве грозит 5 лет тюрьмы 35
Задержана подозреваемая в подрыве полковника СБУ в Мариуполе 167

В Крыму повредили линию газопровода, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

«Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги