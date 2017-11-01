В Крыму повредили линию газопровода, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.



«Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».