Следователи СБУ задержали судью одного из городских районных судов Одесской области, а также ее сообщника по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено, что участники организованной группы, в состав которой входила судья, участники террористической организации «ДНР» и другие лица в течение 2015-2016 годов подделали решение Кировского районного суда Донецка от имени бывших судей этого суда о якобы изменении в 2013-2014 годах владельцев квартир на временного оккупированной территории Донецкой области.

Поддельные решения суда предоставлялись регистраторам, которые переоформляли объекты недвижимости на подставных лиц, после чего ими распоряжались участники террористической организации «ДНР».

Беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый «заместитель министра внутренних дел ДНР».

В настоящее время получено доказательства противоправного завладения таким образом 3-мя квартирами в Донецк и Торезе Донецкой области. Исследуются обстоятельства приготовления и противоправного отчуждения еще не менее 7 объектов недвижимого имущества.

По результатам проведения обыска по месту жительства судьи, помимо прочего, обнаружена и изъята гербовая печать и штамп ликвидированного Кировского районного суда Донецка, черновики, технические паспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные «ДНР», и другие документы и предметы, которые использовались для подделки решений суда.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Готовится сообщение о подозрении и представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.