По меньшей мере шесть человек погибли в Германии, Польше и Чехии состоянию на вечер воскресенья, 29 октября, в результате несчастных случаев, причиной которых стал ураган «Герварт».

Еще несколько человек ранены, в основном из-за падения деревьев, сообщает DW.

В Германии в федеральной земле Нижняя Саксония утонул 63-летний мужчина. Вместе со своим братом он ночевал в кемпинге на берегу Северного моря. Ночью кемпинг затопила вода. 63-летний мужчина не смог спастись. Его брат выжил.

В земле Мекленбург – Передняя Померания перевернулась моторная лодка с тремя туристами на борту. Одна женщина погибла. В Польше и Чехии стихия унесла жизни четырех человек.

В некоторых местностях немецкие метеорологи зафиксировали скорость ветра до 176 и до 144 километров в час. Это значительно больше, чем во время урагана «Ксавьер», который свирепствовал в Германии в начале октября. В Немецкой метеорологической службе (DWD) прогнозируют, что к понедельнику ураган ослабнет.

Немецкая железная дорога в воскресенье отменила движение междугородних поездов в семи федеральных землях. В некоторых городах железнодорожное сообщение восстановили вечером. В то же время вокруг Гамбурга междугороднее железнодорожное сообщение будет частично заблокировано и в понедельник.

Во многих немецких городах, прежде всего на севере и востоке страны, останавливалось автомобильное движение из-за деревьев, которые повалили шквальные ветры. Метеорологи предостерегают от посещения лесов.