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На Харьковщине полицейские разыскивают неизвестного, который стрелял в сторону прохожих из неустановленного оружия. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

С места происшествия полицейские изъяли гильзу «REM 223» и газовый баллон «Перец-4».

27 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что в санпропускник обратились три парня с телесными повреждениями. Согласно справке медиков состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Установлено, что около 02:00 пострадавшие находились в городе Первомайский у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельной проникающей раны бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление.
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