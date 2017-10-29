На Харьковщине полицейские разыскивают неизвестного, который стрелял в сторону прохожих из неустановленного оружия. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
С места происшествия полицейские изъяли гильзу «REM 223» и газовый баллон «Перец-4».
27 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что в санпропускник обратились три парня с телесными повреждениями. Согласно справке медиков состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
Установлено, что около 02:00 пострадавшие находились в городе Первомайский у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия. 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельной проникающей раны бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время