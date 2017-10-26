Народный депутат Дмитрий Линько одним из мотивов теракта против Игоря Мосийчука назвал расследования «Радикальной партии» о связях украинских бизнес-групп с Кремлем.

Нардеп Линько отметил, что сегодня рано делать окончательные выводы, так как ведётся следствие. «Радикалы» рассчитывают, что к ответственности будут привлечены не только исполнители, но и заказчики этого террористического акта. В последнее время депутатская группа Радикальной партии занималась целым рядом расследований. В частности, был направлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, на основании которого первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук поручил прокурору Одесской области и сотрудникам прокуратуры Киева провести тщательную проверку деятельности строительного магната Одессы Аднана Кивана ( Kadorr Group. – Ред.) и его совместный бизнес с беглым сепаратистом Игорем Марковым.

После публичных выступлений о возможном финансировании Аднана Кивана боевиков на востоке Украины в адрес членов Радикальной партии начали поступать угрозы, о чем они сообщали в соцсетях.

«На территории нашей страны действует целая сеть организованных преступных групп, связанных с беглыми сепаратистами и российскими спецслужбами. Я допускаю вероятность того, что террористический акт - это попытка остановить расследования Радикальной партии в отношении финансовых групп, тесно связанных с Москвой», - прокомментировал народный депутат Украины Дмитрий Линько.

Версию о внутренних врагах Линько опубликовал и на своей странице в «Фейбуке».

Напомним также, что предприниматель сирийского происхождения Аднан Киван выступал одним из спонсоров экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через фонд «На благо Одессы», в котором он выступал в качестве учредителя.