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Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальная полиция разыскивают военнослужащего воинской части А1008 - солдата Александра Чуйкова, 1990 г.р.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, он 21 октября текущего года самовольно покинул место несения службы с оружием в районе Счастья.

Имеет следующие приметы: рост – 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одетый в военную форму, но может быть в гражданской одежде.
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