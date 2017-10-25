ПАО «Укрзализныця» обновит около 70% постельного белья в поездах до конца 2017 года – это почти 580 тыс. комплектов. Об этом заявил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Планируем до конца этого года обновить 70% комплектов постельного белья в поездах. Это почти 580 тыс. комплектов. Также планируем в начале 2018 дополнительно навести порядок с туалетами в поездах и системами кондиционирования», - сказал Кравцов.

Ежедневно в пользование пассажирам предоставляется около 80 тысяч комплектов постельного белья.

Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзализныця» обновит около 500 спальных пассажирских вагонов до конца 2018 – это почти 1/6 парка, который сейчас эксплуатируется.