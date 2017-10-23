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Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека Совета Европы и сократить взносы в организацию

Об этом пишет российская газета Известия со ссылкой на источники в Госдуме.

Издание отмечает, что информацию об этом также подтвердили в комитете по международным делам.

Сумма, на которую планируется снизить общий объем выплат в Совет Европы, может составить $7-10 млн. Ожидается, что окончательное решение будет принято 27 октября, когда пройдет первое чтение бюджета России на 2018 год.

«В Совете Европы сложилась парадоксальная ситуация: ЕСПЧ может принимать решения по России, а Москва, в свою очередь, влиять на работу органа возможности не имеет. Если России не будет возвращено право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ, то она прекратит выплаты и заморозит свое членство», - отмечает в комментарии СМИ источник в Госдуме.

Заместитель главы комитета по международным делам Владимир Джабаров считает, что отношение ЕСПЧ к России «дискриминационное и нарушает права суверенного государства». Он подчеркивает, что Москва не может свободно выражать свою позицию, а многие решения ЕСПЧ – «политизированы и несправедливые».

«Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ. И в этом нет ничего страшного. Мы до середины 1990-х годов не принимали участия в работе институтов Совета Европы и жили вполне нормально», - убежден Джабаров.

В российском СМИ подчеркивают, что речь идет о «приостановке» сотрудничества с ЕСПЧ, но на практике это будет означать исключение России из состава Совета Европы, поскольку выполнение решений Суда является ключевым условием членства в СЕ.

 
ForUm

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