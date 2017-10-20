Во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения диверсии на территории 48 арсенала в пгт Калиновка Винницкой области военная прокуратура Житомирского гарнизона провела изучение состояния соблюдения военными должностными лицами требований законодательства по хранению боеприпасов, обустройству (содержанию) соответствующих сооружений и хранилищ в местах дислокации военных арсеналов в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, а именно нарушение правил пожарной безопасности, прилегающая к периметру территория загромождена поваленными деревьями и хворостом, допускается свободное передвижение посторонних лиц по 50-метровой запрещенной зоне.

«Командованием воинской части А1979 не производилась проверка технического состояния объектов, не обеспечено надлежащее состояние ограждения периметра воинской части. Как следствие, на территории непосредственного хранения боеприпасов, доступ к которой строго запрещен, беспрепятственно гуляют дикие животные», - говорится в сообщении.

Более того, непосредственно командир этой воинской части систематически допускал нарушения пропускного режима, предоставляя разрешение посторонним лицам выпасать скот на земельном участке в пределах технической территории базы хранения артиллерийских боеприпасов.

Относительно командира указанной воинской части военной прокуратурой Житомирского гарнизона составлен протокол об административном правонарушении по ст. 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который направлен для рассмотрения в суд.

Одновременно военной прокуратурой Житомирского гарнизона направлены письма командованию оперативных командований «Север» и «Запад» по безотлагательному принятию мер для приведения состояния хранения боеприпасов в соответствие с требованиями законодательства.