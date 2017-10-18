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С 10 декабря 2017 года ПАО «Укрзализныця» вводит новый поезд № 36/35 Одесса - Перемышль. Он будет курсировать круглогодично ежедневно, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

В составе поезда будут курсировать купейные вагоны.

«С 10.12 – новый поезд Одесса - Перемышль! Каждый день. Остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и др.», - сообщил глава общества Евгений Кравцов.

Поезд № 36/35 Одесса - Перемышль начнет курсировать с введением графика движения поездов на 2017/2018 год. Сейчас расписание по территории Польши еще дорабатывают польские железнодорожники. Расписание следования по территории Украины уже разработано: поезд будет отправляться из Одессы с 10 декабря в 18:26. Из Перемышля – с 11 декабря, прибывать в Одессу в 11:15.

О стоимости билетов будет сообщено дополнительно  после согласования с польской стороной.
ForUm

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