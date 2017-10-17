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На заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента возникла словесная перепалка по поводу вопросов, которые должны быть вынесены на повестку дня.

Ряд народных депутатов, среди которых, в частности, Виктор Чумак, Мустафа Найем, Юрий Левченко, Егор Соболев, Сергей Лещенко, пришли на заседание Согласительного совета с требованием включить в повестку дня и начать рассмотрение законопроектов, которые касаются снятия депутатской неприкосновенности и избирательного законодательства, передает УНИАН.

В то же время, после выступлений глав фракций было решено начать заседание ВР с рассмотрения медицинской реформы. После этого ряд народных депутатов начали выкрикивать «Выходите к людям». Вслед за этим председатель ВР Андрей Парубий закрыл заседание Согласительного совета из-за «невозможности его проводить».



Напомним, сегодня, 17 октября, в Киеве под стенами ВР проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.
ForUm

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