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Госпогранслужба не пустила в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопия, выполняя поручение правоохранительного органа.

Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян Украинской правде.

«В отношении этого гражданина Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд», - сказал Слободян.

На вопрос, о каком именно органе идет речь, он ответил, что не уполномочен давать информацию о поручение другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.

15 октября в аэропорту «Борисполь» не пропустили в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию.

Коба Накопия – бизнесмен, депутат парламента Грузии, который является одним из сторонников экс-президента Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его «золотой кредиткой» бывшего главы государства.

 
ForUm

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