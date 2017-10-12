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Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

«Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО», - говорится в заявлении Госдепартамента, сообщает Би-би-си.

В ведомстве добавили, что США намерены «оставаться вовлеченными .. в качестве не входящего в организацию наблюдателя».

Руководство ЮНЕСКО уже выразило сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов.

«Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО», - говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой.
ForUm

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