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Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям против РФ, введенным за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Могерини напомнила о решении Совета ЕС от 14 сентября продолжить ограничительные меры на шесть месяцев, до 15 марта 2018 года.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», - говорится в заявлении, сообщает «Европейская правда».

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.

«ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его», - заявила Могерини.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции. 
ForUm

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