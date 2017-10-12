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Ультрас футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1» народного депутата Юрия Березу.

Как сообщает Трибуна, инцидент произошел на «Днепр-Арене» во время матча 16-го тура второй лиги (2:0) вечером 11 октября.

Во время драки в секторе болельщиков «Днепра-1» у них отобрали баннеры и барабан.

Отметим, что на матче фанаты «Днепра» вывесили баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш «Причал» (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба – прим.).
ForUm

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