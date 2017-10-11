Утром 11 октября в Бахчисарае, что в оккупированном Россией Крыму, в нескольких домах крымских татар-мусульман российские силовики проводят обыски. Об этом сообщил активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

«В Бахчисарае новая волна репрессий, начались обыски», - сообщил Смедляев и добавил, что силовики проверяют в общей сложности шесть домов, передает Радио Свобода.

Активист отметил, что речь идет, в частности, о помещении Сулеймана Асанова, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиев и сервера Зекеряева.

Официальных комментариев российских силовых структур по этому поводу пока нет.