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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает российское министерство обороны. Оба летчика погибли, передает ВВС.

По данным ведомства, авария произошла во вторник утром. После разбега самолет выкатился за пределы взлетной полосы и разрушился. Оба летчика погибли, не успев катапультироваться. Предполагаемой причиной случившегося в минобороны назвали неисправность самолета.

Это второй Су-24, потерянный Россией за время кампании в Сирии. Первый случай произошел в ноябре 2015 года: бомбардировщик был сбит турецким истребителем F-16, так как российский самолет вторгся в ее воздушное пространство.

При этом Россия теряла в Сирии не только Су-24, но и самолеты и вертолеты других моделей. Так, в апреле прошлого года в Сирии разбился российский военный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Оба летчика погибли. В минобороны заявляли, что вертолет не был сбит.

В декабре прошлого года в Средиземном море во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» потерпел аварию российский истребитель Су-33. Причиной крушения стал обрыв троса - самолет выкатился за пределы палубы, летчик катапультировался, сообщили в Минобороны.

В ноябре возле того же авианесущего крейсера потерпел аварию истребитель МиГ-29К. Летчик также успел катапультироваться.
ForUm

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