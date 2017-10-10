Военная прокуратура выявила нарушения в сфере использования бюджетных средств на нужды обустройства арсенала вооружения на Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военная прокуратура Черниговского гарнизона с выездом на место осуществила изучение состояния соблюдения законности по хранению боеприпасов на одном из военных арсеналов дислоцированном в пгт Ичня.

В июле этого года командованием воинской части и коммерческой структурой заключен договор о проведении ремонтных работ грузовой платформы в местах хранения боеприпасов и других средств поражения на общую сумму 199 тыс. грн и были перечислены денежные средства на счет исполнителя.

«В частности, составлены и утверждены акты выполненных работ, которые не соответствуют действительности. Во время осмотра территорий воинской части установлено, что указанные работы на объекте не завершены и надлежащий контроль качества и полноты выполненных работ, комиссией воинской части не проводился», - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлен ряд нарушений требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, несения службы военизированной охраной части, противопожарной безопасности и тому подобное.

В отношении заместителя командира воинской части и руководителя комиссии-начальника хранения этой воинской части составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Вместе с тем, с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», в адрес начальника Вооружения ВСУ в порядке ч. 3 ст. 65 указанного закона, внесено представление по поводу предоставления неправомерного преимущества субъекту предпринимательской деятельности и безосновательное перечисление бюджетных средств.

Мероприятия по изучению состояния соблюдения законности по организации хранения и размещения боеприпасов осуществлены во исполнение поручения по проведению следственных действий на другой территории, в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту совершения диверсии на территории 48 Арсенала в пгт Калиновка Винницкой области.