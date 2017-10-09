Нобелевскую премию по экономике вручили американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики. Об этом нобелевский комитет объявил в понедельник, 9 октября.

«Ричард Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процессов принятия решений», — написал нобелевский комитет. Талер изучает, как рациональность клиента, его социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля влияют на индивидуальные решения и, как следствие, показатели рынка, говорится в сообщении, сообщает «Дождь».

Компания Clarivate Analytics, которая публикуют имена основных претендентов на основе индекса цитируемости, в числе возможных лауреатов называла американца Колина Кэмерера и Джорджа Лоуэнштейна — также за исследования в области нейроэкономики — поведенческой экономики. Экономисты, например, изучают, почему людей привлекают рискованные инвестиции, и почему рынки склонны к «пузырям».

В качестве «понятного» примера комитет привел случай, когда при неожиданном дожде растет спрос на зонтики, но компания, которая начинает спекулировать на этом, теряет лояльность клиентов. Еще один пример — поведение человека с долгами, который боится использовать свои накопления из страха, что не сможет их восстановить. В таких случаях человеку проще использовать кредиты.

Фаворитами также был Роберт Холл за анализ производительности труда, рецессии и безработицы и американские ученые Майкл Дженсен и Стюарт Майерс, изучающих процесс принятия решений в сфере корпоративных финансов.

За всю историю нобелевской премии по экономике из 78 ее обладателей 57 были американцами. В 2016 году награда досталась ученым из Великобритании и Финляндии Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрёму за вклад в развитие теории контрактов.