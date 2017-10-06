Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили на взятке главного инспектора таможенного поста «Херсон-порт», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал тысячу пятьдесят долларов США от украинца, вернувшегося из-за границы, за беспрепятственное прохождение багажа через таможенный контроль.

Оперативники спецслужбы задержали главного инспектора на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере шестьсот американских долларов. Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБ Украины изъяли тысячу сто долларов США.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, главному инспектору объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает возможную причастность к коррупционному механизму других должностных лиц таможенного поста «Херсон-порт».