В Киеве запретят выгул собак и котов на территории школ, детских садов и больниц.

Как сообщает пресс-служба горсовета, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в решение «Об урегулировании вопросов содержания и обращения с собаками и котами в г. Киеве».

Согласно решению, запрещается держание и выгул домашних собак и кошек на территории дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Также под запрет выгула домашних животных подпадают территории здравоохранения, в том числе, территории больниц, центров первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностических и клинических центров.

«Данное решение обусловлено многочисленными устными и письменными обращениями, жалобами врачей, пациентов, родителей и работников образования на безответственное, равнодушное и недопустимое поведение владельцев собак и кошек, которые выгуливают своих питомцев на территориях школ, детсадов и больниц. Более того, некоторые хозяева игнорируют нормы действующего законодательства относительно обязанности убирать за своими животными в местах общего пользования», - отметил автор соответствующего решения, депутат Киевсовета Олег Гелевей.

Решение поддержали 86 депутатов.

