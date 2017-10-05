Сегодня, около 7:.00 в Вышгородском районе пассажирский автобус сообщением Дымер - Киев столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины, который двигался в колонне, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
В результате ДТП погиб военнослужащий, еще 7 военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.
Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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