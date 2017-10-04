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В Жовковском районе Львовской области 19-летний парень пошел собирать грибы и не вернулся. Позже его тело обнаружили в лесу без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба облполиции.

В Сокальское отделение полиции 2 октября обратился 45-летний житель одного из сел Жовковского района. Мужчина сообщил, что в селе Диброва Сокальского района было обнаружено тело его 19-летнего сына, без признаков жизни. По словам отца, 1 октября парень пошел в лес за грибами и не вернулся домой. Тогда мужчина с родственниками отправились на его поиски.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений на теле умершего не обнаружено, предварительно установлено, что причиной смерти парня может быть переохлаждение.

Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, во время которой будет установлена ​​причина смерти, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводятся следственные действия.

 
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