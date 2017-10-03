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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий потерь среди наших защитников нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась увеличением количества обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на донецком направлении. Так, вечером пророссийские наемники более 3 часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. А из вооружения БМП враг дважды обстреливал наши укрепления у Зайцево. Кроме того, ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, около 18:00 оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. А неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-миллиметрового миномета врага.

На приморском направлении после 18:00 сохранялась тишина.

В штабе подчеркнули, что, учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь. 
ForUm

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